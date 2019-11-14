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Ekonomi

Yabancı yatırımcı Türk rüzgar piyasasından umutlu

Nordex Üst Yöneticisi Dieguez, "Türkiye rüzgar piyasasında yerli ve yabancı yatırımcı cesaretlendiriliyor." dedi.

Gülşen Çağatay,Gökçe Küçük   | 14.11.2019
Yabancı yatırımcı Türk rüzgar piyasasından umutlu

Ankara

Merkezi Almanya'da bulunan rüzgar enerjisi ekipman üreticisi Nordex Üst Yöneticisi Jose Luis Blanco Dieguez, küresel rüzgar enerjisi sektörünün hızla geliştiğini belirterek, "Türkiye rüzgar piyasasında yerli ve yabancı yatırımcı cesaretlendiriliyor. Hükümet yenilenebilir enerjinin değerini bildiğini, yaptığı yatırımlarla başarıyla anlatıyor. 2020 yılı sonunda yeni bir destekleme mekanizması karşımıza çıkacak. Detaylarını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. 

Dieguez, yabancı yatırımcının Türkiye'den beklentilerini ve 2020 yılından sonra devreye girmesi beklenen destek mekanizmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin mevcut durumda uyguladığı politikalarla çevre konusundaki hassasiyetleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklediğini aktaran Dieguez, karbonsuzlaştırılmaya yönelik çabaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Dieguez, her rüzgar piyasasının farklı özellikleri barındırdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa rüzgar enerji sektörünün hatalarından ders çıkararak doğru adımlar attığını ifade etti.

Rüzgar piyasalarının dinamikler ve ihtiyaçlar açısından farklılıklar taşıdığını ifade eden Dieguez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki yatırım ortamında rüzgar sektörünün farklı segmentlerinde iş yapan yatırımcılar, sorunlarını ya da önerilerini kolaylıkla hükümet yetkililerine iletebiliyor. Türkiye rüzgar piyasasında yerli ve yabancı yatırımcı cesaretlendiriliyor. Hükümet yenilenebilir enerjinin değerini bildiğini yaptığı yatırımlarla başarıyla anlatıyor. 2020 yılı sonunda yeni bir destekleme mekanizması karşımıza çıkacak. Detaylarını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz."

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) Üst Yöneticisi Giles Dickson da Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesine yönelik hukuksal düzenleme ve çerçeve dikkatle çiziliyor. Offshore'da Türk denizlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da Türkiye'de ilk kez yapılması planlanan yatırım için düzenleme ve kuralların çıkmasını bekliyor. Öngörülebilir bir piyasa yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dickson, offshore rüzgar santralinin özellikle Avrupa'nın elektrik şebekesine çok fayda sağladığını söyledi.

Türkiye'deki offshore rüzgar enerjisi kapasite faktörünün yüksek olduğunun altını çizen Dickson, Türkiye'nin hem karada hem denizde potansiyelini kullanması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye'deki ekibimizi genişletmek istiyoruz"

Nordex Türkiye Genel Müdürü İbrahim Özarslan ise 2021-2022 yıllarında yapılacak rüzgar yatırımlarının duyurulması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bağlı olduğunu kaydetti.

Sadece kendi şirketlerinin değil, bir çok yabancı yatırımcının destek mekanizmasının detaylarını öğrenmek istediğini ifade eden Özarslan, "Öngörülebilir bir piyasa, katılımcıların önümüzdeki yıllara yönelik planlama yapmalarına yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özarslan ayrıca, Nordex'in Türkiye'deki faaliyet büyüklüğüne dair bilgiler paylaşarak, şirkette 220 personelin çalıştığını ve bu sayıyı 2020 sonuna kadar 280'e çıkarmak istediklerini söyledi.

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