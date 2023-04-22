Women TechEU Programı kapsamında 7 kadın girişimci destek alacak
Ufuk Avrupa Programı'nın Avrupa Yenilik Ekosistemleri Çalışma Programı kapsamında yürütülen Women TechEU'nun 2022 yılı çağrısı sonuçları açıklandı.
Ankara
Ufuk Avrupa Programı'nın Avrupa Yenilik Ekosistemleri Çalışma Programı kapsamında yürütülen Women TechEU'nun 2022 yılı çağrısı sonuçları açıklandı, program kapsamında Türkiye'den 7 kadın girişimciye destek sağlanacak.
Women TechEU Programı, kadınlar tarafından yönetilen ve derin teknoloji odaklı çalışmalar yapan firmaları desteklemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor.
Çağrı sonuçlarına göre, Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok sayıda firması desteklenen 6. ülke olarak kayıtlara geçti.
Tüm Avrupa'dan 467 başvurunun yapıldığı çağrının sonucunda desteklenmeye hak kazanan 134 firma arasında Türkiye'den kadın araştırmacılar tarafından yönetilen 7 firma bulunuyor.
Program kapsamında, kadın araştırmacılar tarafından yönetilen şirketlerin AR-GE ve yenilik odaklı çalışmalarına 75 bin avro hibe sağlanıyor. Türkiye'den desteklenmeye hak kazanan, kadın üst düzey yöneticiler tarafından yönetilen firmalar da projelerini gerçekleştirebilmek için toplamda 525 bin avro hibe alacak. Ayrıca bu firmalara, InvestEU ve Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından düzenlenen özel etkinliklere katılma imkanı sağlanacak.
"7 kadın teknoloji tabanlı girişimcimiz hepimizi gururlandırdı"
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için toplumun her kesiminin güçlüklere karşı yeni bakış açıları geliştirebilmesi gerektiğini söyledi.
Mandal, "7 kadın teknoloji tabanlı girişimcimiz de bu başarılarıyla bir ilke imza atarak hepimizi gururlandırdı. Güçlü bir ülke, güçlü kadınları olan ülkedir. Dolayısıyla, ülkemizin, 26 ülke arasından 6. sırada yer aldığı WomenTechEU çağrı sonucu oldukça önemli. Bu başarıya imza atan kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Mandal, başarılı olan şirketlerin çalışmalarının sağlık, iklim değişikliği ve dijital alanlarda yoğunlaştığını, ayrıca görme engellilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir projenin de desteklenen çalışmalar arasında yer aldığını dile getirdi.
Farklı sektörlerden kadın liderlerin iş dünyası için de önemli olduğunu vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:
"Bu alanlarda çalışmak isteyen genç kızlarımız için de oldukça ilham verici bir durum. Bugün kazanılan bu başarıyı, kadınları teknoloji konusunda yetersiz olduklarına inandıran bir zihniyeti azalttığı için de çok kıymetli buluyorum. Bu minvalde, kadınları teknolojide ve kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemelerinde desteklemeye yardımcı olan Ufuk Avrupa Programı'nın Women TechEU Programı gibi mekanizmaları, girişimleri ve fırsatları uygulamak çok önemlidir."
Desteklenmeye hak kazanan firmalar ve projeleri
ALGBIO Energy Treatment and Engineering Company, yaptığı proje sonucunda ortaya çıkacak teknoloji ile sanayinin atık su ve baca gazlarının çevresel etkisini azaltırken atıkların enerjiye dönüştürmesine de yardımcı olacak.
Umayana Araştırma Geliştirme ve İlaç Sanayi AŞ, kanser tedavilerinin yan etkilerini önleyici ve tedavi edici bir teknoloji üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek.
Nanomed Diagnostic Biyoteknoloji AR-GE Limited Şirketinin yapacağı çalışmalarla idrar yolu enfeksiyonunun erken tanısında kullanılacak bir test kiti geliştirilecek.
Blindlook Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin projesiyle görme bozuklukları olan kişiler için yüzde 100 ses odaklı, erişilebilir ve bağımsız bir yaşam alanı yaratmak hedefleniyor. Bu kişiler için bankacılıktan e-ticarete, teknolojiden ev hayatına kadar her alanda yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri ses odaklı bir yerleşim planı tasarlanacak.
Advoard Robotik AR-GE Yazılım ve Sanayi AŞ, destek alacağı projede, birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olan tam otonom mobil robotlar ve bu robotların filo şekilde yönetilebilmesine olanak sağlayan teknolojiler üzerine çalışmalar yapacak.
Kedi Mobil Uygulama Limited Şirketi, çene-yüz bölgesindeki erken müdahale gerektiren ortodontik bozuklukların tespiti ve süreçte ihtiyaç duyulacak yönlendirmeleri yapacak bir teknoloji geliştirecek.
Sensai Technologies de diyabet ve kalp rahatsızlıkları olanlar için özel olarak tasarlanmış kişiye özel, giyilebilir teknoloji geliştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.