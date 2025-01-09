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Ekonomi

Volkswagen markasının araç teslimatı 2024'te düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun Volkswagen markalı araç teslimatları, geçen yıl Çin'deki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 azalarak 4,8 milyona geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Volkswagen markasının araç teslimatı 2024'te düştü

Berlin

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, Volkswagen markasına ilişkin 2024 otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Volkswagen markasının araç teslimatları, 2024'te önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 4,8 milyona düştü.

Alman üreticinin elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 2,8 azalarak 383 bin 100'e geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 8,3 düşerek 2,2 milyona gerilemesi dikkati çekti. Çin otomobil pazarında toplam araç satışları 2024'te yüzde 5,3 genişleyerek 23,1 milyona ulaşmıştı.

Alman üreticinin Kuzey Amerika teslimatları, önceki yıla göre yüzde 18,4'lük artışla 592 bin 300 araca ulaşırken, Avrupa'daki satışları ise yüzde 1,7 azalarak 1,25 milyona indi.

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