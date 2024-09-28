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Ekonomi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Seda Tolmaç  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenleme yapıldı

Ankara

Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde 28 Temmuz 2024'te sahte belge düzenleme amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiilleri nedeniyle telafisi güç zarar vermelerine engel olmak ve kamu yararını korumak için bazı değişiklikler yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak yapılan değişikliklerle mükelleflerden istenilecek teminat tutarına üst sınır getirilmiş, teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarılmıştı.

Ayrıca sahte belge düzenleyenler ile bunlarla ilişkili kişilerin ortağı olduğu faal mükelleflerin, şartları öngörülen şekilde yerine getirmeleri halinde, bu kişilerden alınan teminatın iade edilmesi ve mükellefiyeti terkin edilenlerin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçlarından sorumlu olmamaları sağlanmıştı.

Söz konusu tebliğle, bu değişikliklere paralel şekilde düzenlemeler yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak gerçekleştirilen yasal değişikliklerin sonuçları, tebliğ düzeyinde açıklanarak konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça revize edildi.

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