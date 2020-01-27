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Ekonomi

Vergi ödemelerini internet ve mobil bankacılık kolaylaştırıyor

Vergi mükellefleri, internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödeyebiliyor.

Murat Birinci   | 27.01.2020
Vergi ödemelerini internet ve mobil bankacılık kolaylaştırıyor

İstanbul

Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020'den itibaren, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gidilmişti. Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezalar, anlaşmalı bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam ediliyor.

Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı.

Özellikle mükelleflerin internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlıca ödeyebilecekleri yenilikler kullanılmaya başlandı. Bunların dışında mükellefler kamu bankaları şubelerinden de vergi ödeme işlemlerini rahatça gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan Aralık 2019 dönemi Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkukların ödeme süreleri bugün sona erecek.

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