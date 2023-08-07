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Ekonomi

Van'da buğday ve arpada yüksek rekolte bekleniyor

Van'ın Özalp ilçesinde 92 bin dekar alana ekilen buğday ve arpada, ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde yüksek rekolte bekleniyor.

Hakan Sarı  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Van'da buğday ve arpada yüksek rekolte bekleniyor Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, tarlalarda incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, bu yıl bahar dönemindeki yağışların buğday ve arpaya ilaç gibi geldiğini söyledi.

Yağışlarla toprağın suya doyduğunu belirten Tekiner, "Buğdayın ekiliş dönemi ve kış ayları kurak geçmişti. İlkbahar yağışları beklenenin de üzerinde oldu. Ekili ürünlerde bir sıkıntı yaşanmadı. İlkbahar yağışları buğday ve arpanın gelişimine çok iyi geldi." dedi.

Bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Tekiner, "Buğday ve arpada başaklar çıktı, verim gayet iyi. Bu yıl diğer yılların çok üzerinde verim elde etmeyi umuyoruz. Şu anki başaklar çok dolu. Buğday ve arpada hasat zamanı yaklaştı. Dekar başına 600 kilogramın üzerinde bir verim olacağını bekliyorum' diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı ise tarım ürünleri için yağışların önemine değinerek, "Geçen yıl kötü bir sezon geçirmiştik. Bu yıl etkili olan yağmur üreticimizin yüzünü güldürdü. Hem ot bakımından hem de hububat bakımından çok verimli oldu. Hasat dönemi çok yakın. Çiftçilerimizin zarar görmeden hasatlarını tamamlamasını umut ediyoruz." dedi.

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