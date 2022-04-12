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Ekonomi

Van'da 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu dağıtıldı

Van'ın Özalp ilçesinde arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında 226 çiftçiye hibe destekli 100 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Hakan Sarı   | 12.04.2022
Van'da 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu dağıtıldı Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla belediye garajında gerçekleştiren programda, 10 bin dekar alana ekilmesi için 100 ton arpa tohumu çiftçilere teslim edildi.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, desteklerle çiftçinin kazanacağını, ülkenin de hububat, baklagil ve yerli tohumlarda üretiminin artacağını belirtti.

Nasır, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyorum. İlçemizde tarımsal ve hayvansal üretimi artırmaya, geliştirmeye ve çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimiz devam edecektir." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner de Özalp Belediyesi ile imzaladıkları protokolle çiftçilere arpa tohumu dağıttıklarını aktardı.

Dağıtılan tohumlardan yaklaşık bin ton ürün elde etmeyi beklediklerini ifade eden Tekiner, çiftçilere hayırlı bir sezon diledi.

Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylan ise geçen yıl kuralıktan etkilenen çiftçilerin bu tür desteklere ihtiyaç duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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