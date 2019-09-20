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Ekonomi

VakıfBank'a Uzak Doğu'dan yeni kaynak

VakıfBank, Çin Exim Bank'tan 140 milyon dolar kaynak temin etti.

Murat Birinci   | 20.09.2019
VakıfBank'a Uzak Doğu'dan yeni kaynak

Istanbul

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, Türkiye'ye yurt dışından kaynak getirmeye devam ediyor.

Banka, Çin Exim Bank ile ilişkileri geliştirmek, farklı ekonomik bölgelerden yatırımcı ve finans kuruluşlarına ulaşarak kaynak çeşitliliğini artırmak ve Çin ile ticaret işlemi gerçekleştiren müşterilerine destek olmak amacıyla kredi anlaşması imzaladı. Banka, kredi anlaşması ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli yeni bir kaynak temin etti.

Açıklamada görüşlerime yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Çin Exim Bank ile gerçekleştirilen ilk işlem olmasının önemli olduğunu belirtti.

Yurt dışından sağladıkları bu yeni kredi ile VakıfBank'ın kaynak yapısının coğrafi çeşitliliğini artırarak, uluslararası yeni finans kuruluşlarına da ulaştığını, kaynak temininin de sınır tanımadığının görüldüğünü ifade eden Üstünsalih, "Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile başlayan bu iş birliğimizin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Temin ettiğimiz söz konusu yeni kaynak, diğer muhabir bankalar ve yatırımcılar nezdinde de Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın kredibilitesine ve itibarına olumlu katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı coğrafyalardan kaynak teminine devam edeceğiz"

Abdi Serdar Üstünsalih, 140 milyon dolar tutarındaki kredi sayesinde VakıfBank'ın fonlama tabanının kaynak çeşitliliği açısından daha da zenginleştiğini vurguladı.

VakıfBank olarak uluslararası piyasalardaki uzun vade ve uygun maliyetli fonlama alternatiflerini değerlendirdiklerini belirten Üstünsalih, "Ayrıca farklı ekonomik bölgelerden yeni yatırımcı ve finans kuruluşlarına ulaşmak için coğrafi çeşitliliğe de önem veriyoruz. Yurt dışındaki farklı piyasalardan sağladığımız fonlarla dış ticareti finanse etmeye, milli ekonomimize ve reel sektöre destek olmaya ve Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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