Vaillant yeni ısı pompası aroTHERM pro'yu Türkiye'de tanıttı

Vaillant Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel'in ev sahipliğinde, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtılan aroTHERM pro, "Isı Pompasında Yeni Seviye" yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Yüksek verim ve ultra sessiz çalışma özelliğine sahip ürün, R290 doğal soğutucu akışkanlı ısı pompaları için standart teşkil eden dış ünite çevresindeki koruma alanlarını azaltan "Esnek Alan Fonksiyonu" teknolojisi sayesinde farklı montaj alanlarına uyum sağlayabiliyor. Kompakt tasarımıyla yüksek kapasiteli modellerde de tek fanlı yapıyı koruyan cihaz, pencere altı gibi dar alanlara konumlandırılabiliyor.

Vaillant güvencesi altında 300'den fazla kalite testinden geçirilerek tüketicilerle buluşan aroTHERM pro, C4 seviye korozyon dayanımıyla kıyı şeritlerindeki zorlu dış ortam koşullarında kullanım imkanı sunuyor.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Yeni projelerin yanı sıra mevcut binaların modernizasyonu için de çözüm sunan aroTHERM pro, 70 dereceye varan tesisat çıkış suyu sıcaklığı sayesinde mevcut radyatör sistemleri değiştirilmeden fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişe imkan tanıyor.

Cihaz, eksi 25 ile artı 46 derece gibi ekstrem dış hava sıcaklıklarında bile yüksek performansla çalışıyor. Beş metre mesafede 27 dB(A) gibi düşük bir ses seviyesine sahip aroTHERM pro, bu özelliği ile dikkati çekiyor.

myVAILLANT smart mobil uygulaması ve akıllı kontrol sistemleri üzerinden yönetilebilen cihazla kullanıcılar, enerji tüketimlerini anlık takip edebiliyor ve ısıtma sistemlerini istedikleri yerden kontrol edebiliyor. "Akıllı Servis Sözleşmesi" kapsamında cihazdaki olası arızalar, kullanıcı tarafından fark edilmeden uzaktan tespit edilebiliyor. Uzaktan çözülemeyen durumlarda ise 24 saat içinde yetkili servis yönlendirilerek hizmet sunuluyor.

"Devrim yaratabilecek bir ürün"

Etkinlik kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper Avdel, aroTHERM pro'nun ısı pompası alanında fark yaratacak yepyeni bir ürün olduğunu ve farklı özellikleriyle öne çıktığını belirtti.

Avdel, "aroTHERM pro'nun birinci özelliği, gücü. Bu ürünün yüksek sıcak su çıkışı, eksi derecelerde de çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Ürünün ikinci özelliği sessizliği, üçüncüsü verimliliği, dördüncüsü korozyona karşı dayanıklılığı. Aynı zamanda soğutma açısından ve verim değerlerinde de son derece başarılı bir ürün. Vaillant açısından bakıldığında, sektörde devrim yaratabilecek bir ürün." dedi.

Isı pompalarının COP değerlerinde ciddi avantajlar sağladığına ve yeni ürünün bu alanda performansıyla öne çıktığına değinen Avdel, Türkiye'de ısı pompasına en fazla geçişin katı yakıt kullanılan yerlerde görüldüğünü söyledi.

Avdel, ısı pompalarının oduna ve kömüre göre çok daha verimli olduğunu dile getirerek, "Doğal gazla karşılaştırdığımızda ısı pompası, ilk yatırım maliyeti açısından daha avantajlı seviyede değil ama orta ve uzun vadede çok daha avantajlı bir seviyeye geleceğini öngörüyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki ısı pompası pazarının her yıl büyüdüğünü ve istikrarlı bir eğilimde ilerlediğini aktaran Avdel, şöyle devam etti:

"Bir teşvik mekanizması olmamasına rağmen ısı pompası, 50 bin adet seviyesinde bir pazar büyüklüğüne sahip. Önümüzdeki dönemde, bu rakam rahatlıkla 100 binlere çıkabilir. Dünya genelinde mega trendler arasında elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve verimlilik yer alıyor. Isı pompası, bu üç hedefe de son derece uyuyor. Bu nedenle sektörün hem Türkiye'de hem dünyada geleceğini son derece olumlu görüyorum."

Avdel, Türkiye'de cari açığın en önemli kalemlerinden birinin enerji olduğunu ve yıllık yaklaşık 30 milyar dolara yakın bir enerji maliyeti olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orta ve uzun vadede, ısı pompası ürünlerinin verimlilik değerleriyle enerji maliyetlerindeki düşüşe çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Nasıl ki yoğuşmasız kombilerden yoğuşmalı kombilere geçerken 1 milyar dolara yakın bir tasarruf hesap ettiysek, ısı pompası pazarı büyüdüğünde de çok ciddi tasarruf sağlanacağını düşünüyorum."

Enerji ve iklimlendirmeyle ilgili konularda portföy yönetimine inandığını kaydeden Avdel, günün şartlarına ve ekonomik ortama göre birim maliyetlerin değişebildiğine dikkati çekerek, "Teknolojiler de değişebiliyor. Türkiye, önümüzdeki dönemde çok enerjili çözümler sunan teknolojilere yönelmeli. Isı pompası ile portföyümüzün zenginleşiyor olması, son derece olumlu bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Avdel, Türkiye'de dört mevsimin yaşandığına değinerek, ısıtmanın yanı sıra soğutma pazarının da ciddi bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti.

Isı pompasının sadece ısıtmaya değil, sıcak suya ve soğutmaya da çözüm getirdiğini belirten Avdel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vaillant Grup, Türkiye'de üretici ve ihracatçı konumda bulunuyor. Kendimize ait bir AR-GE merkezimiz var. Dolayısıyla teknoloji de geliştiriyoruz. Vaillant Grup, Türkiye'de sattığı ürünlerin neredeyse yüzde 80'ini burada üretiyor. Gelecek dönemde, ısı pompasındaki teknolojinin gelişimiyle fabrikamızda orta ve uzun vadede ısı pompasının üretilip, Türk tüketicisine sunulacağını düşünüyorum."