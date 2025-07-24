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Ekonomi

Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek toplantılarda da faiz indirimlerine devam edeceğini, politika faizinin yıl sonunda yüzde 36 seviyelerine gerileyebileceğini belirtti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İstanbul

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

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AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yıl sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyesine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

"Para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesi sınırlı değişirken, bundan sonraki adımların büyüklüğünün verilere bağlı ve toplantı bazında belirleneceği vurgusu güçlenmiştir." ifadesini kullanan Bürümcekçi, TCMB'nin makro ihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü dile getirdi.

Ata Portföy Genel Müdürü Batuhan Özşahin de şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB'nin bugün politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmesinin ardından eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizin yüzde 40'a, aralık ayında ise yüzde 36'ya kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, yıl sonuna kadar para piyasası araçları ve mevduat ürünlerinde brüt bazda yaklaşık yüzde 19,1'lik bir getiri oluşabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, 250 baz puanlık indirim beklediklerini ifade etti.

Bankanın para politikası metninde sıkı politika duruşunu sürdürme sözü verildiğini belirten Drimal, "Para Politikası Kurulu, metinde kesintilerin devam edeceğini, ancak kesintilerin 'adım boyutunun' enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirileceği ima ediliyor." diye konuştu.

Drimal, bundan önce TCMB'nin eylülde 250 baz puan, ekim ve aralıkta ise 200'er baz puanlık yavaş faiz indirimi yapmasını beklediklerini, ancak bugünden sonra bu indirimlerin beklediklerinden daha hızlı şekilde olabileceğini söyledi.


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