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Ekonomi

Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e kadar çıkararak, faiz artırım sürecini tamamlayabileceğini belirtti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi

İstanbul

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. TCMB duyurusunda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TCMB'nin, 'parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman dilimi içinde tamamlanacak' mesajını, faiz artırım sürecinin aralık ve ocak toplantısında 250 baz puan gibi daha sınırlı artışlarla, yüzde 45 seviyesinde tamamlanacağı sinyali olarak okuyoruz." dedi.

Bürümcekçi, öte yandan, gelecek dönemde bankacılık sisteminde yeniden likidite fazlası oluşması söz konusu olabileceğinden, böyle bir durumda TCMB'nin yabancı para mevduata getirdiği ilave TL zorunlu karşılık oranlarını yükselterek, bu fazlalığı geri çekmesinin beklenebileceğini aktardı.

Politika faizi 500 baz puan artarken, faiz koridorunun genişliğinin ise 600 baz puan olarak korunmuş olduğunu ifade eden Bürümcekçi, bu doğrultuda, Açık Piyasa İşlemler (APİ) ortalama fonlama maliyeti ve haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 40,0 seviyesinde oluşmasının beklenebileceğini dile getirdi.

Aralıkta 500 baz puanlık artırımla faiz artırım süreci sonlandırılabilir

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, PPK metninde artık faiz artışında sona gelindiği mesajının verildiğini söyledi.

Politika faizinde 500 baz puanlık artırım olmasına rağmen aralık ayında kredi kartlarında ekstra bir faiz artışı olmayacağını, diğer taraftan bugünkü faiz artırımından reeskont kredilerinin de etkilenmeyeceğini belirten Demirkol, bunun piyasa ve ihracat tarafından bakıldığında olumlu olduğunu ifade etti.

Faiz artışında sona gelindiği beklentisiyle bugünkü kararın bir önden yüklemeli faiz artışı olabileceğini dile getiren Demirkol, aralık ve ocak ayında 250'şer baz puanlık veya sadece aralık ayında 500 baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e çıkartılarak, faiz artırımlarının sonlandırılma ihtimalinin biraz kuvvetlendiğini kaydetti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin ikinci kez piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı yaptığını vurguladı.

500 baz puanlık artışın etkileyici bir hamle olduğunu belirten Ash, bankanın sıkı para politikasında sınıra gelinmiş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu söyledi.

İki kez 250'şer baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e kadar çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Ash, enflasyonda yukarı yönlü sürprizler olması durumunda başka faiz artışlarının da olabileceğini kaydetti.

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