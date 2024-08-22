Dolar
33.95
Euro
37.98
Altın
2,505.58
ETH/USDT
2,630.10
BTC/USDT
60,787.00
BIST 100
9,975.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
logo
Ekonomi

Ürün ihtisas borsasında üyelik teminatı alınabilecek

Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü ürün ihtisas borsası üyelerinden "üyelik teminatı" alınabilecek.

Mustafa Çalkaya  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Ürün ihtisas borsasında üyelik teminatı alınabilecek

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle borsa üyelerinden, borsaya verebilecekleri zararlar ile aidat, komisyon ve diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde doğacak zararları karşılayabilmek amacıyla üyelik teminatı alınabilecek.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerde devir ile bedelin ödenmesi, alıcı ve satıcının diğer yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmesi veya temerrüt nedeniyle oluşacak zararın tazmini amaçlarıyla teminat yatırma veya bulundurma zorunluluğu getirilebilecek.

Garanti fonunu yönetmek üzere borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulacak. Genel işleyişiyle teminatlardan karşılanamayan zararlar garanti fonundan karşılanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

Benzer haberler

Su kurullarının görev ve çalışma esasları belirlendi

Su kurullarının görev ve çalışma esasları belirlendi

Ürün ihtisas borsasında üyelik teminatı alınabilecek

İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek destek tutarlarında düzenleme yapıldı

Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek destek tutarlarında düzenleme yapıldı
MEB'in Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi

MEB'in Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet