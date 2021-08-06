Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,761.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 06.08.2021
Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı

Ankara

Bakanlığın, Twitter hesabından üreticilere verilecek desteklerle ilgili paylaşım yapıldı.

Bakan Pakdemirli, iyi tarım uygulamaları desteği kapsamında 71 milyon 260 bin 660 lira, organik tarım uygulamaları desteği alanında da 52 milyon 686 bin 884 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 49 milyon 636 bin 448 lira ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 19 milyon 327 bin 429 lira, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı 17 milyon 130 bin 5 lira, toplam yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 lira ödeme yapacağız. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı

Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık
Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır

Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır
Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı