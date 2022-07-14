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Ekonomi

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.

Gökhan Kurtaran   | 14.07.2022
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı

Londra

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı.” ifadesini kullandı.

Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek.” yorumunu yaptı.

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