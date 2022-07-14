Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.
Londra
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı.” ifadesini kullandı.
Turkey is a growth boom waiting to happen. Net exports, the difference between exports and imports, have been a positive growth driver for over a year (pink), a sign just how competitive Turkey's export sector has become. All that's needed is macro stability and Turkey will boom! pic.twitter.com/oRdLPXb2EK— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 14, 2022
Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek.” yorumunu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.