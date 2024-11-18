Dolar
34.54
Euro
36.48
Altın
2,594.65
ETH/USDT
3,062.90
BTC/USDT
89,525.00
BIST 100
9,371.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma yapılıyor
logo
Ekonomi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi.

Yunus Türk  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı

İstanbul

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Partili 2 ilçe yöneticisi yakalandı
Dışişleri kaynakları, Bloomberg'in Ukrayna'ya ilişkin haberindeki Türkiye'ye yönelik iddiaları reddetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmayı istiyoruz
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin videolu paylaşım

Benzer haberler

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı

Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet