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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlandığı, 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarımları yapılan ecdat yadigarı tarihi köprüler, yenileniyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigarı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

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