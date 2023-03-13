Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 işçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11 işçi istihdam edecek.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 13-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İşe alımlar, tarama uzmanı (kaptan), tarama uzmanı yardımcısı, deniz buhar ve motor makinisti, sınırlı kaptan, gemici, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı pozisyonlarında olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.