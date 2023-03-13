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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11 işçi istihdam edecek.

Merve Özlem Çakır  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 işçi alacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 13-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İşe alımlar, tarama uzmanı (kaptan), tarama uzmanı yardımcısı, deniz buhar ve motor makinisti, sınırlı kaptan, gemici, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı pozisyonlarında olacak.

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