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Ekonomi, Savunma sanayisi

ULAQ'tan Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı başarısına ulaştı.

Göksel Yıldırım  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
ULAQ'tan Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı

Ankara

Meteksan Savunmadan yapılan açıklamaya göre, ULAQ, bir ilke daha imza atarak ilk ihracat sözleşmesini Katar ile imzaladı. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan sözleşme, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olma özelliğini taşıyor.

Sözleşme kapsamında üretilecek ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı; keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. Sözleşme imzasını takiben teslim edilecek olan ULAQ 11 PSV, üstün kabiliyetli bir platform üzerinde 12,7 milimetre otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.

ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini, bu alanda Türkiye'yi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim de Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmiş olmaktan, farklı denizlere de uyum sağlamış, daha da gelişen kabul görmüş ürünlere sahip olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, bu alanda hem Türkiye hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir motivasyonla çalıştıklarını ifade etti.

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