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Ekonomi

Uçakta el bagajına ek ücret alan Ryanair'e ceza

Ucuz tarifeli hava yolu şirketi Ryanair, el bagajına ek ücret talep ettiği için cezalandırıldı.

Şenhan Bolelli   | 20.11.2019
Uçakta el bagajına ek ücret alan Ryanair'e ceza Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Madrid

Uçakta yanına aldığı 10 kilogramı geçmeyen valizden dolayı Ryanair'e 20 avro ödemek zorunda kalan bir yolcu, İrlanda'nın hava yolu şirketine karşı açtığı davayı kazandı.

İspanya'daki Madrid 13. Ticari Mahkemesinde görülen duruşmada, hakim yolcuyu haklı bularak, Ryanair'i faiziyle 20 avroyu ödemeye mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Madrid-Brüksel seferi yapan uçağa binen yolcudan 10 kilogramı geçmeyen el bagajı için ek ücret alınmasıyla, Avrupa Birliği yasalarınca kabul edilen yolcu haklarının kısmen ihlal edildiği belirtildi.

İrlandalı şirketin, el bagajı için ek ücret alınmasını öngören yönetmeliğini geçersiz sayan İspanyol mahkemesi, davayı açan yolcunun maddi tazminat talebini de reddetti.

Tarafların, karara itiraz edip davayı üst mahkemeye taşıma hakkı bulunuyor.


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Uçakta el bagajına ek ücret alan Ryanair'e ceza

Uçakta el bagajına ek ücret alan Ryanair'e ceza