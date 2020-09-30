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Ekonomi

TUSAŞ savunma ve havacılıkta 'ihracat şampiyonu'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ihracat konusundaki başarısıyla Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı sürdürdü.

Göksel Yıldırım   | 30.09.2020
TUSAŞ savunma ve havacılıkta 'ihracat şampiyonu'

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı. 

TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "savunma ve havacılık" kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. TUSAŞ, genel sınıflandırmada ise 1000 firma arasında 27'nci oldu.

Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini hayata geçiren TUSAŞ, geçen yıl 599 milyon dolarlık, bir önceki yıl ise 540 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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