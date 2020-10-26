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Ekonomi

TürkTraktör'den 360,4 milyon TL net kar

TürkTraktör, bu yılın 9 ayında 360,4 milyon TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.10.2020
TürkTraktör'den 360,4 milyon TL net kar Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

İstanbul

TürkTraktör ve Ziraat Makineleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 2020 yılının 9 ayında 360 milyon 439 bin 880 TL konsolide olmayan net kar elde etti.

TürkTraktör'ün konsolide olmayan net karı geçen yılın 9 aylık döneminde 43 milyon 604 bin 161 TL olmuştu.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 22 milyon 245 bin 164 TL konsolide olmayan net kar açıklayan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 199 milyon 878 bin 250 TL konsolide olmayan net kar elde etti.


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