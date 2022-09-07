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Ekonomi

Türksat 187 personel alacak

Türksat uydu hizmetlerine yönelik AR-GE tasarım mühendisliği, siber güvenlik zararlı yazılım analiz, veri tabanı ve kalite yönetim sistem uzmanları gibi 68 farklı pozisyonda 187 kişiye istihdam sağlayacak.

Mustafa Çalkaya   | 07.09.2022
Türksat 187 personel alacak

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle her geçen sene iş hacmini büyüterek ilerleyen ve 18'inci yılını kutlayan Şirket, kadrosunu da genişletiyor.

Uydu, Kablo TV, e-devlet ve bilişim hizmetleri ile şirketin idari birimleri dahil birçok farklı pozisyonda personel alımına yönelik ilanlar "kariyer.turksat.com.tr" adresinde yayımlandı. İlanlar, hem mesleki tecrübeye sahip kişilere hem de çalışma hayatına yeni başlayan gençlere yönelik pozisyonları içeriyor.

Şirket, uydu hizmetlerine yönelik AR-GE tasarım mühendisliğinden, siber güvenlik zararlı yazılım analiz, veri tabanı ve kalite yönetim sistem uzmanlıklarına kadar çok geniş bir alanda, 68 farklı pozisyonda, 187 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

İlanlara ve başvuru koşullarına "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" linkinden ulaşılabilirken, son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

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