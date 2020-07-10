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Ekonomi

TÜRKPATENT'e 120 personel alınacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 120 personel alımı yapacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.07.2020
TÜRKPATENT'e 120 personel alınacak

Ankara

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENTResmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜRKPATENT'te, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 120 personel alınacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyanlar bugünden itibaren 30 gün içinde başvurularını kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek.

Adaylardan, belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucu, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday sözlü sınava katılma hakkı kazanacak.

Bu sınava girebilecek adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 gün önce TÜRKPATENT'in internet sitesinde ilan edilecek.




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