Euro
6.57
Dolar
6.05
BIST 100
121,312.10
Altın
1,581.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatının 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azaldığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 14.02.2020
Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

Moskova

Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin 2019’da Batı Avrupa’ya doğal gaz ihracatının 2018’e göre yüzde 9 azalarak 147,4 milyar metreküpe düştüğü belirtildi.

Geçen yıl Almanya’ya 53,5, İtalya’ya 22,1 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye’ye ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik düşüşle 15,51 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği kaydedildi.

Gazprom, Türkiye’ye 2017’de 29 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, 2018’de bu rakam yaklaşık 24 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

Atlantik Konseyi Başkanı Kempe: Doğal afetler 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık maliyet getirdi

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı 13 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak

Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı 13 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak
Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 3 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 3 arttı
Lübnan petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor

Lübnan petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor