Türkiye'nin 'offshore' rüzgar potansiyeli ilk kez İzmir'de ölçülecek

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "Offshore (deniz üstü) rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak üzere bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

İZMİR

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Offshore (deniz üstü) rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak üzere bir üniversiteyle iş birliği içinde ve Türkiye'de ilk olacak şekilde bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Yavuz, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı tarafından Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İZKA iş birliğiyle düzenlenen Enerji Sohbetleri'nin ilk toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in küresel firmaların varlığı ve pazar büyüklüğü anlamında yatırımcıların göz önünde bulundurduğu, sektörde öncü bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin enerji talebinin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanmasının öncelikleri olduğunu dile getiren Yavuz, özellikle İzmir'e yabancı yatırımcı çekmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yavuz, yatırımcılar bölgeye çekilerek ekipman üretimi konusunda İzmir'in bir üs haline gelmesi için uğraştıklarını, kentin sektörel bilgi birikimi edinebilmesi için de çaba harcadıklarını bildirdi.

2019'da bu anlamda önemli çalışmaları olacağını söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Özellikle, offshore rüzgar enerjisinde İzmir'in sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak üzere bir üniversiteyle iş birliği içinde ve Türkiye'de ilk olacak şekilde bir çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. Bu potansiyeli bilimsel bir çalışmayla veriye dayalı olarak ortaya koyabilirsek, İzmir'de offshore rüzgar enerjisinde hem kamunun kullanabileceği hem de yatırımcıların yararlanabileceği bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımızı aynı etki ve kararlılıkla devam ettireceğimizi belirtmek isterim."

"İzmir, rüzgar enerjisinin başkenti"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven de sektörün kapasite artış talepleriyle ilgili 2 yıldır beklediği kanun taslağı çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve bu yılın ilk çeyreği içinde kanun olarak yayınlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Ataseven, Türkiye ekonomisinin çok dinamik olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ülke olarak yapmamız gereken yenilenebilir enerjiye hem ülkemiz hem de geleceğimiz için destek vermek. Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Avrupa ile kıyaslandığında yüzde 25-30 daha fazla ve İzmir de rüzgar enerjisinin başkenti. Türkiye'deki kurulu gücün yaklaşık yüzde 20'sinden fazlası İzmir'de. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücün yüzde 60'ından fazlası İzmir ve çevresinde. Bu anlamda İzmir, rüzgar enerjisinin başkenti ama rüzgar enerjisi sanayisinin de başkenti. Türkiye'de rüzgar sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bunların birçoğu ve kanat üreticilerinin tamamı İzmir'de. İzmir, sadece sanayi ve yatırım anlamında değil hizmet sektörü anlamında da rüzgar enerjisinin başkenti."

"Küçük ölçekli güneş projelerinde finansmana erişim kolaylaşıyor"

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Başkanı Başkanı Cem Özkök, 2018'de küresel olarak 100 bin megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını ve bu kapasitenin yarısının Çin'de kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geçen yıl güneş enerjisindeki kurulu gücünün 5 bin megavat seviyesine geldiğini belirten Özkök, "Bu kapasite önümüzdeki günlerde daha da artacak." dedi.



