Dolar
19.58
Euro
21.38
Altın
2,026.73
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,643.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da “Doğu ve Güneydoğulu İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile Buluşma” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına indi.

Bahattin Gönültaş  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Berlin

Dünya genelinde enflasyonun düşüşe geçmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentisi risk algısının azalmasına sebep olurken, Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi de hızlandı.

Merkez bankalarının yıl başından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler, yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri ise günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

Ülkenin risk seviyesi TSİ 12.30'da 497 seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması
RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu
Kadıköy'de devrilen vinç, inşaat alanında hasara neden oldu
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak

Benzer haberler

RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu

RTÜK, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu

Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi

Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak

26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, Türk iş dünyasına tanıtıldı

26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, Türk iş dünyasına tanıtıldı
Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor

Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor

Kahramanmaraş'ın engebeli arazileri atlarla sürülüyor

Kahramanmaraş'ın engebeli arazileri atlarla sürülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet