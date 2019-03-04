Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,7 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu." dedi.

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