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Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,7 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu." dedi.

Merve Özlem Çakır  | 04.03.2019
Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,7 arttı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu." dedi.

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