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Ekonomi

Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

Türkiye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olarak kullanılacak ve Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 17.01.2023
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

Ankara

AA muhabirinin, uluslararası denizcilik verilerinden derlediği bilgiye göre, Hindistan bayraklı Vasant gemisi 2 Aralık 2022'de Singapur'dan yola çıktı.

Türkiye'ye deniz yoluyla getirilecek sıvılaştırılmış doğal gazın iletim sistemine gazlaştırılarak verilmesini sağlayacak ve BOTAŞ'ın Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Süveyş Kanalı'ndan dün geçen geminin bugün Akdeniz'de Mısır açıklarında yolculuğuna devam ederek son olarak Saros'a ulaşması bekleniyor.

Toplam 180 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip geminin günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi bulunuyor. Vasant gemisinin uzunluğu 294 metre, genişliği 48 metre ve yüksekliği 63 metre seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefiyle altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye, 3'üncü FSRU terminalini Saros Körfezi'nde devreye almak için gün sayıyor.

Saros'un devreye alınmasıyla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküp seviyesini geçeceği hesaplanıyor.

Diğer FSRU projeleri

Türkiye'de ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen terminalin açılışı Mart 2017'de yapıldı. Tesisin şebekeye günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.

Hatay Dörtyol'daki FSRU terminali ise 2018'den bu yana hizmet veriyor. Terminalde kullanılan ve Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olan Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi ile çalışıyor.

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