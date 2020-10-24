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Ekonomi

Türkiye'den 9 ayda 558,2 milyon dolarlık makarna ihracatı

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya, "Türkiye yılın 9 aylık döneminde 558,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 24.10.2020
Türkiye'den 9 ayda 558,2 milyon dolarlık makarna ihracatı

Gaziantep

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olduğunu belirterek yılın 9 aylık döneminde 558,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Altunkaya, 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, makarna üretimine ve ihracatına büyük emek veren üretici ve ihracatçıları kutladı.

Türkiye'nin yıllık makarna ihracatının 600 milyon doları aştığını ve bu sektörde 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını aktaran Altunkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'de makarna sektörü önemli bir noktaya geldi. Gaziantep, birçok sektörde olduğu gibi makarna sektöründe de üretim merkezi konumundadır. Gıda ürünleri ihracatı açısından bakıldığı zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihraç edilen ürün makarnadır."

Bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye genelinde 558 milyon 198 bin dolarlık makarna ihracatının yapıldığını, bu ihracatın 411 milyon 875 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini belirten Altunkaya, Türkiye'nin makarna üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli bir noktada olduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde 2019 yılında toplam 155 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Altunkaya, "Türkiye bugün dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olup tüm makarna türleri ele alındığında Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır." ifadelerini kullandı.

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