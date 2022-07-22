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Ekonomi

Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu

Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor.

Orhan Onur Gemici   | 22.07.2022
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle "metal" ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyleÖz Sağlık-İş takip etti.

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