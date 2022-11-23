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Ekonomi

Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye'de

Türkiye'de üretilen en büyük mega yat olma özelliğine sahip 85 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde demirledi.

Ali Rıza Akkır   | 23.11.2022
Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye'de Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Cayman Adaları bayraklı 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Üzerinde 13 metrelik bir katamaran, 12 metrelik bir spor tekne bulunan mega yatta, 11 kamarada 20 misafir ağırlanabiliyor.

Yatta, beach club, yüzme havuzu, fitness center, hamam, sauna ve kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, üç seyir terası ile helikopter pisti yer alıyor.

Mega yatın yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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