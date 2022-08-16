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Ekonomi

Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı

Türkiye genelinde temmuzda 93 bin 902 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 37,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azaldı.

Arife Yıldız Ünal, MuhabirAyşe Böcüoğlu Bodur, Cüneyt Kemal Özkök   | 16.08.2022
Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalışla 93 bin 902 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 37,6 azaldı. Haziranda 150 bin 509 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 31 konutla Hakkari ve Ardahan, 49 konutla Şırnak oldu.

Yabancılara konut satışı

Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 3 bin 939 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,4 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi.

Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye'den 1028 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Temmuzda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146'ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 oldu. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 yükselişle 189 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 580'i, ocak-temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 694'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları düştü

Türkiye genelinde diğer konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 74 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak kayıtlara geçti. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 630 bin 837'ye çıktı.

İlk el konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 düşerek 65 bin 214'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 583 bin 161 olarak kayıtlara geçti.

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