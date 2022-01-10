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Ekonomi

Türkiye'de KDV mükellefi sayısı 2021'de 218 bin kişi arttı

Türkiye'de katma değer vergisi mükellefi sayısı geçen yılın aralık ayı itibarıyla yıllık 217 bin 933 kişi artarak 3 milyon 164 bin 72 kişiye yükseldi.

Merve Özlem Çakır   | 10.01.2022
Türkiye'de KDV mükellefi sayısı 2021'de 218 bin kişi arttı

Ankara

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Aralık 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayısı arttı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı bir yılda 217 bin 933 kişi (yüzde 7,2) artarak 3 milyon 164 bin 72 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 950 bin 836'sı İstanbul'da, 259 bin 769'u Ankara'da, 208 bin 471'i İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 8,4 arttı

Öte yandan, Aralık 2021'de, 2020 yılının aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 149 bin 476 kişi artarak 2 milyon 235 bin 576'ya ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 8,4'lük (271 bin 291 kişi) artışla 3 milyon 510 bin 153'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 7,4 (68 bin 89 kişi) artarak 986 bin 318 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 107 bin 353'e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 871'e yükseldi.

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