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Ekonomi

Türkiye'de 2024'te 22,5 milyon ton çiğ süt üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu.

Serhat Tutak, Hasan Hüseyin Özdemir  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Türkiye'de 2024'te 22,5 milyon ton çiğ süt üretildi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'te 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024'te yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4, manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

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Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Tarımsal işletmeler tarafından 2024'te üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.

Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hane halkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluştururken kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2023 ve 2024 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:


20232024
İnek sütü19.961.90821.040.442
Manda sütü43.02558.122
Koyun sütü933.576906.945
Keçi sütü543.058482.247
Toplam21.481.56722.487.757
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