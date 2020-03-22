Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı

Geçen yıl 1 Ocak-19 Mart döneminde 455 milyon dolar olarak gerçekleşen yaş sebze ve meyve ihracatı, bu yıl 581 milyon dolara ulaştı.

Hatice Özdemir Tosun   | 22.03.2020
Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı

Antalya

Türkiye'nin 1 Ocak-19 Mart dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sektörlerde ihracat yavaşlarken, yaş sebze ve meyve sektöründe artış yaşandığını söyledi.

Geçen yıl 1 Ocak-19 Mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe 858 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirildiğini, bundan 455 milyon dolarlık girdi sağlandığını aktaran Bahar, "Bu yıl aynı dönemde ise 956 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı, 581 milyon dolarlık da gelir elde edildi. Kilogram bazında yüzde 11,35, ülkeye giren döviz noktasında ise yüzde 27,6 artış oldu." dedi.

Bahar, bu dönemde söz konusu sektörde 85 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi. İhracatta ilk sırada Rusya'nın bulunduğuna değinen Bahar, Rusya'yı Romanya, Ukrayna, Irak, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, Gürcistan ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini bildirdi.

İnsanların yaşadığı sürece yiyeceklerinden taviz veremeyeceklerini belirten Bahar, "Koronavirüs salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." diye konuştu.

Geçen yıl aynı dönemde Antalya'da fırtına, hortum gibi afetlerin yaşandığını, bu durumun da üretimi etkilediğini anlatan Bahar, bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadığını kaydetti.

Üretimin fazla olmasıyla ihracatın da arttığını ifade eden Bahar, yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatın artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" açıklamas
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara Kovid-19 uyarıları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından fabrikalara Kovid-19 uyarıları

Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı

Su ürünlerinde 2023 hedefi 2 milyar dolarlık ihracat

Kovid-19 ile mücadele stratejisi farklı 3 ülke: Çin, Singapur, Güney Kore

Kovid-19 ile mücadele stratejisi farklı 3 ülke: Çin, Singapur, Güney Kore

Koronavirüsle mücadelede basit önlemler hayat kurtarıyor

Koronavirüsle mücadelede basit önlemler hayat kurtarıyor
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 'uzaktan eğitim' yarın başlıyor

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 'uzaktan eğitim' yarın başlıyor