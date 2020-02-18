Türkiye Özbekistan'daki 'ticari ağırlığını' artırıyor
Özbekistan'da 1306 şirketle Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran Rusya ve Çin’in ardından 3'üncü sırada yer aldı.
Taşkent
Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler hakkında bilgi verildi.
Ülkede yabancı sermayeyle kurulan toplam 10 bin 604 şirket bulunurken, 1306 şirketle Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Rusya ve Çin’in ardından 3'üncü sırada yer aldı.
Açıklamaya göre, Özbekistan’da Rus sermayeli 1864, Çin sermayeli 1690, Türk sermayeli 1306, Kazak sermayeli 827, Japon sermayeli 824 ve diğer ülkelerin kurduğu 4 bin 93 şirket faaliyette bulunuyor.
Ülkede kurulan yabancı sermayeli şirketlerin büyük bir kısmı sanayi, ticaret ve inşaat alanlarında faaliyet gösterirken; sanayi sektöründe 3 bin 758, ticarette 2 bin 645, inşaat sektöründe 824, tarım, balık ve ormancılık sektöründe 591, hizmetler sektöründe 472, taşımacılık ve lojistik sektöründe 284, enformasyon ve iletişim sektöründe 274, sağlık ve sosyal sektörde 148 şirket faaliyet gösteriyor.
Resmi verilere göre, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 231 şirket kuran Türkiye, bu dönemde yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü sırada yer almıştı.
Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı
Öte yandan Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Özbekistan-Türkiye 2019 yılı ticaret hacmi ile ilgili verileri açıkladı.
Buna göre, 2018’de 1,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da ilk defa 2 milyar doların üzerine çıkarak 2 milyar 212 milyon dolar oldu.
Müşavirlik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,6'lık artış kaydetti.
Geçen yıl Türkiye’nin Özbekistan’a yaptığı ihracat yüzde 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1 milyar 135,7 milyon dolar oldu.
Aynı dönem Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise yüzde 35,3 artışla 1 milyar 76,2 milyon dolar olarak hesaplandı.
2019’da Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası 59,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
2018 yılında Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi yüzde 16,2 artarak 1 milyar 747 milyon dolara ulaşmıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 951,4 milyon dolar, ithalatı 795,5 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası da 155,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.