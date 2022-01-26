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Ekonomi

Türkiye, OECD'nin 6 aday ülkeyle katılım görüşmelerini başlatma kararından memnun

Muhammet Tarhan   | 26.01.2022
Türkiye, OECD'nin 6 aday ülkeyle katılım görüşmelerini başlatma kararından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Konseyinin Türkiye'nin de desteğiyle Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Peru ve Romanya ile katılım görüşmelerini başlatma kararı almasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık, OECD Konseyinin 25 Ocak'taki toplantısında söz konusu 6 aday ülkeyle üyelik görüşmelerinin başlatılmasına ilişkin kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu OECD'nin temel değer ve ilkeleri ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem atfettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu sürecin tüm aday ülkeler bakımından tekemmülünün ortak değerlerimizin ve ilkelerimizin küresel ölçekte benimsenmesine katkı sağlayarak, OECD'nin küresel etkinliğini daha da arttıracağına ve uluslararası sorunlarla baş edilmesindeki öncü rolünü pekiştireceğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin söz konusu 6 ülkenin OECD'ye üyelik görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli reformları yapmak suretiyle OECD standartlarına ve enstrümanlarına uyum sağlamaları sürecinde de gerekli desteği vermeyi sürdüreceği belirtildi. ​​​​​​​

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