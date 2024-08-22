"Türkiye Innovation Week 2024" 10 Ekim'de başlayacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Innovation Week (Türkiye İnovasyon Haftası) buluşmasının 11'incisini 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
İstanbul
Türkiye'nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için inovasyon ekosistemini geliştirmek ve büyütmek gerektiği bilinciyle yola çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Innovation Week (Türkiye İnovasyon Haftası) buluşmasının 11'incisini 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
TİM'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM ev sahipliğinde hayat bulacak Türkiye Innovation Week 2024, bu yıl "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla düzenlenecek.
"Cesaret edenleri", "alışılmışın dışına çıkanları", "kalıplarına sığmayanları" ve "ezber bozanları" buluşturmayı hedefleyen Türkiye Innovation Week, 11'inci yılında da kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Etkinlik, ekonomik kalkınmanın inovasyonla nasıl desteklenebileceğini ve sürdürülebilir başarıya nasıl ulaşılabileceğini tartışmak için kritik bir platform olma özelliğini de sürdürüyor. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.
"İnovasyonu yaşam biçimi haline getiriyoruz"
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "TİM olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefiyle başladık. 2028 yılı için de 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedefler için daha çok üretmek durumundayız ama sadece üretmemiz yetmiyor. Halen 1,5 dolar civarında olan kilogram birim değerimizi 3 doların üzerine çıkarmalıyız. TİM olarak kilogram birim değerimizi artırmanın yolunun yüksek teknolojiden, AR-GE'den, inovasyondan, tasarımdan, sürdürülebilir üretimden ve markalaşmaktan geçtiğini biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gültepe, bu kapsamda Türkiye'de inovasyon ekosisteminin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"İnovasyonu KOBİ'den en büyük şirkete, öğrenciden bireysel girişimciye kadar tüm paydaşlarıyla bütünsel olarak ele alıyor, pek çok projeyi bir arada yürütüyoruz. İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM, TİM-TEB Girişim Evlerimiz'le her sektörde ve her ölçekte inovasyonu destekliyoruz. Çabalarımızın başarılı çıktılarını son 10 yılda almayı başardık. Türkiye Küresel İnovasyon Ligi Endeksi'nde 10 yılda 68'inci sıradan 39'uncu sıraya yükseldi. Endeks özelinde eşine az rastlanır bir sıçrama gerçekleştirdik. İnovasyonu yaşam biçimi haline getirme hedefimizde büyük mesafe katettik."
"Bölgemizin en kapsamlı etkinliği"
Türkiye Innovation Week'in alanında Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı etkinliği olarak öne çıktığını belirten Gültepe, "Türkiye Innovation Week, ülkemizin bir gurur markası. 10 yılda 500 bini aşan katılımcımızı Türkiye'nin ve dünyanın yenilik öncüleri ile bir araya getirdik, dünyanın en saygın organizasyon ödüllerini kazandık." ifadelerini kullandı.
Gültepe, bu markayı küresel zemine oturtmak için geçen yıl bir adım daha atarak etkinliği "Türkiye Innovation Week" adıyla düzenlemeye başladıklarını aktardı.
Bu yıl 11'incisini düzenleyecekleri Türkiye Innovation Week'in içinde pek çok yeniliği barındırması açısından çok değerli olduğuna vurgu yapan Gültepe, "İnanıyorum ki bu yıl da programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bu inançla tüm inovasyon tutkunlarını 10-12 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'ne bekliyoruz." görüşlerini kaydetti.
Çevrim içi kayıtlar başladı
Öte yandan, etkinliğin her aşamasında ekosistem tarafından iyi bilinen moderatör ve katılımcıların yer alacağı paneller düzenlenecek.
Tüm salonlarda etkinlik boyunca gerçekleştirilecek panellerde Türkiye'den ve dünyadan inovasyon ekosisteminin önemli oyuncularıyla bir araya gelmek, ilham verici konuşmaları dinlemek ve yeni gelişim fırsatlarını keşfetmek mümkün olacak.
Türkiye Innovation Week 2024, dünyaca ünlü konuşmacıların yer alacağı panellerin yanı sıra master classlar, inovasyon projeleri-programları, konferans, sergi, atölye çalışmaları, interaktif deneyim alanları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapacak.
10 yılda gerek fiziki gerek çevrim içi 11 milyona yakın kişiye erişen Türkiye Innovation Week, bu yıl da dünyada ve Türkiye'de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör devlerini, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirecek.
"www.turkiyeinnovationweek.com" adresinden çevrim içi kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu etkinlik ücretsiz ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.