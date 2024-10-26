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Ekonomi

Türkiye implant ihracatında dünyada 17'nci sırada

Mode Implant & Mode Medikal Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Akyüz Üst Yöneticisi Oğuz Akyüz, Türkiye'nin implant ihracatında dünyada 17'nci sırada yer aldığını söyledi.

Sinan Özmüş  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Türkiye implant ihracatında dünyada 17'nci sırada Fotoğraf: Miacademy Dünya Sempozyumu

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Miacademy Dünya Sempozyumu'nda Türkiye'den ve dünyadan bin diş hekimi bir araya geldi.

Sempozyum kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akyüz, Türkiye'nin kaliteli dental implant ürünleriyle yerli yabancı tüketicilerin tercihi haline geldiğini belirtti.

"Pandemide implant ihracatında dünyada 35'inci sırada olan Türkiye, 5 yılda yüzde 300 büyüyerek 2023'te 17'inci sıraya yerleşti." ifadesini kullanan Akyüz, yılda 4 milyon kişinin implant tedavisi gördüğü Türkiye'de bu kişilerin yüzde 60'ının yerli implantı tercih ettiğini belirtti.

Akyüz, en büyük hedeflerinin implant ihracatında dünyada ilk 3'e girmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye hem dental ürünleriyle hem de başarılı hekim kadrosuyla dünya sağlık turizminden aldığı payı her geçen yıl artırıyor. Geçen yıl sağlık turizmi için Türkiye'yi 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti. Bunun yüzde 25'i dental tedavi için ülkeye gelenlerden oluşuyor. Diş tedavisi için gelenlerin büyük çoğunluğu da implant yaptırıyor. Türkiye'de diş kliniklerinin kullandığı teknoloji, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Türk halkı eskiden yabancı implantlara daha çok güveniyordu. Ancak yerli implantların kalitesini görünce bu algı büyük ölçüde kırıldı."

Amerika'daki Ohio State Üniversitesinin öğretim üyesi Prof. Dr. Yurdanur Uçar, MIA Academy Başkanı Prof. Dr. Hasan Meriç, Redon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Akçay, Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selhan Kaya'nın da katılım sağladığı toplantıda, Türk sağlık sektöründe yaşanan sorunlar da konuşuldu.

Sempozyum 27 Ekim'de sona erecek.

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