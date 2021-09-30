Dolar
8.88
Euro
10.30
Altın
1,729.44
ETH/USDT
3,025.00
BTC/USDT
43,427.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

İki ülke arasında bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Mustafa Çalkaya   | 30.09.2021
Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

Benzer haberler

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak

Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Anayasa Mahkemesi, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak
SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor
Askeri mahallerde 'önleme araması' yapılabilecek

Askeri mahallerde 'önleme araması' yapılabilecek