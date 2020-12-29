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Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticarette yeni dönem

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imalat sanayisinden tarıma birçok sektörü olumlu etkilemesi bekleniyor.

Erhan Cihan Ünal,Bahattin Gönültaş   | 29.12.2020
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticarette yeni dönem Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılan 668 milyar sterlinlik ticaret anlaşmasının ardından, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı. Stratejik öneme sahip iki ülke arasındaki anlaşmayla dış ticaret hacimde yeni hedefler gündeme geldi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye için önemli ticaret ortağı Birleşik Krallık, dış ticarette fazla verilen gelişmiş ülkelerin başında geliyor.

Ekonomistler, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda olduğunu belirterek, söz konusu anlaşmanın etkisiyle gelecek dönemde Birleşik Krallık'ın, Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yapılan ülke konumuna gelebileceğinin altını çizdi.

Anlaşmanın Türkiye ekonomisine kısa ve uzun vadede pozitif katkı yapacağına dikkati çeken ekonomistler, imalat, otomotiv, çelik, hazır giyim, elektronik, gıda ve tarım sektörlerinin anlaşmadan olumlu etkileneceğini kaydetti.

10 ayda 4,4 milyar dolarlık ticaret fazlası

Türkiye, bu yılın 10 ayı itibarıyla 8,8 milyar dolarlık ihracat, 4,4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin yaklaşık 4,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Bu dönemde Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paraların 1 milyar 503 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu 1 milyar 475 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı ve 963 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan yaptığı ithalatta ise 1 milyar 88 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları fasılı ilk sırada yer aldı. Bunu 679 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, 651 milyon dolarla da demir ve çelik ürünleri takip etti.

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