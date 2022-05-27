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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılıyor Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan etkinliğinde konuşuyor.
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Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan ortak teknopark kuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak teknopark kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 27.05.2022
Türkiye ile Azerbaycan ortak teknopark kuracak

Bakü

Bakan Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'le bir araya geldi.

Varank, görüşmede teknoloji geliştirme bölgelerinin öneminden bahsetti, Türkiye olarak 92 teknopark ve 1600'ün üzerinde Ar-Ge ile tasarım merkezi ile önemli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'deki teknoparklarda 8 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu.

"Teknoparklarımızdan bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. Bu çerçevede ekiplerimiz Bakü'de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için uzun süredir çalışıyor. Kurulacak teknoparkın paydaşlarının belirlenmesi, yönetici şirketin oluşturulması, mekanın belirlenmesi, kuluçka merkezinin kuruluşu, üniversitenin belirlenmesi üzerine çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile en kısa sürede de teknoparkın faaliyete geçmesini umuyoruz."

Görüşme sonrasında Varank ve Nebiyev, "Teknopark Mutabakat Zaptı"na imza attı.


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