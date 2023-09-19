Dolar
27.04
Euro
28.90
Altın
1,933.91
ETH/USDT
1,645.30
BTC/USDT
27,048.00
BIST 100
7,731.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye'nin hizmet ihracatı 2022 yılında 47,6 milyar dolar, ithalatı 35,2 milyar dolar oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2021'de 34,7 milyar dolar iken 2022'de yüzde 37 artışla 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021'de 28,1 milyar dolar iken 2022'de yüzde 25,6 artışla 35,2 milyar dolar oldu.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021'de yüzde 69,1 iken 2022'de yüzde 74,3'e yükseldi. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2021'de yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4'e geriledi.

Hizmet ihracatında 2022'de üçüncü sırada yüzde 6,2 payla "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021'de yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolara çıktı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021'de yüzde 38,8 iken 2022'de yüzde 46,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2021'de yüzde 21,4 iken 2022'de yüzde 19,4'e düştü. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022'de üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri 2022'de Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu iken toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,1'i AB ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında 2022'de toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,3'lük payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2022'de yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla ABD yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki ikinci pilot, suya atlayarak kurtulmuş
Baroların adli yardım ödeneklerine ilişkin iptal kararı Resmi Gazete'de
İstanbul'a su sağlayan barajların yüzey alanı geçen yıla göre yüzde 18 küçüldü
Yüksek Seçim Kurulu 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Benzer haberler

Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,5 yıl

Türkiye'de ağustosta 122 bin 91 konut satıldı

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4 arttı
İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu
Büyükbaş sayısı haziran sonu itibarıyla 16,7 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu

Büyükbaş sayısı haziran sonu itibarıyla 16,7 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 53,3 milyon oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet