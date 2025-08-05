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Ekonomi

Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1,3 milyar dolar sağladı

Türkiye, ocak-temmuz döneminde fındık ihracatından 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1,3 milyar dolar sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar karşılığında 161 bin 601 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde 169 bin 107 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 378 milyon 287 bin 478 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


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