Türkiye fındık ihracatından 7 ayda 1,3 milyar dolar sağladı
Türkiye, ocak-temmuz döneminde fındık ihracatından 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar gelir elde etti.
Giresun
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar karşılığında 161 bin 601 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde 169 bin 107 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 378 milyon 287 bin 478 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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