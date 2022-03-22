Dolar
14.83
Euro
16.34
Altın
1,926.14
ETH/USDT
3,002.00
BTC/USDT
42,857.00
BIST 100
2,174.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Ekonomi

Türkiye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar kazandı

Türkiye'den, Ocak-Şubat 2022'de 36 ülkeye 7 milyon 131 bin 895 dolarlık bal satıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 22.03.2022
Türkiye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar kazandı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, yılın iki ayında 2 bin 844 ton bal satıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 7 milyon 131 bin 895 dolarlık gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, "Ülkemiz iki ayda 36 ülkeye bal ihraç etti. ABD, İspanya ve Almanya en fazla bal dış satımı yapılan ilk 3 ülke oldu. Bu dönemde ABD'ye 1 milyon 651 bin 807, İspanya'ya 1 milyon 463 bin 621, Almanya'ya da 990 bin 454 dolarlık bal satımı yapıldı." dedi.

Bu dönemde İspanya'nın en fazla ihracat potansiyelini artıran ülke olduğuna işaret eden Gürdoğan, ABD'ye yapılan ihracatta da geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 130, miktarda da yüzde 44 artış yaşandığını aktardı.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsrail, Polonya, Macaristan, Kosova, Bosna-Hersek, Slovakya, Lübnan, Yemen, Irak, KKTC, Singapur, Moritanya, Fransa, İsviçre, Bangladeş, Cape Verde, Kuzey Makedonya ve Tayvan'a da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

"En fazla ihraç edilen bal türü çam balı"

Türkiye'den en fazla ihraç edilen bal türünün çam balı olduğunu ifade eden Gürdoğan, "Geçen yıl Ege Bölgesi'nde yaşanan ve içimizi dağlayan orman yangınları nedeniyle çam balı üretimi büyük darbe aldı ve bu durumun da ister istemez ihracata olumsuz yansıdı." dedi.

Gürdoğan, 2022 yılı ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, özellikle bu yıl, yoğun kar yağışının bitki örtüsüne önemli katkı yapacağını ve çiçek balında üretimin önemli boyuta ulaşacağından ümitli olduklarını kaydetti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, balda markalı ve üst kalite küçük ambalajlı ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti

Benzer haberler

Türkiye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar kazandı

Türkiye bal ihracatından iki ayda 7 milyon dolar kazandı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor

Karadeniz'in ilk "otomatik vale sistemli" otoparkı, araçları el değmeden park ediyor

Karadeniz'in ilk "otomatik vale sistemli" otoparkı, araçları el değmeden park ediyor
Türk çayı 10 yılda 203,9 milyon dolar kazandırdı

Türk çayı 10 yılda 203,9 milyon dolar kazandırdı
Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor

Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor