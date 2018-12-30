'Türkiye 100' başvuruları başladı

TOBB tarafından TEPAV'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve en hızlı büyüyen firmaların belirlendiği "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.

ANKARA

"Türkiye 100" yarışması kapsamında en hızlı büyüyen firmalar belirlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye 100" yarışmasının beşincisi için başvurular başladı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmada ilk 100’e giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı açılırken uluslararası platformda tanıtım imkanı sağlanacak. Yarışmaya başvurular 31 Ocak 2019'a kadar devam edecek.

Şirketleri yarışmaya başvurmaya çağıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, küresel piyasada görünürlüklerini artırma ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zenginleşmesinin yolunun, daha fazla girişimci çıkartmasından geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yarışmanın da bu amaç doğrultusunda teşvik edici olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Başarılı insanların vitrine çıkmasına ve gençlerimize rol model olmasına ihtiyacımız var. Yeni neslin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesini istiyoruz. Bunun için de gençlere doğru rol modelleri göstermeliyiz. Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimciler gençlerimize rol model olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

2007'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009'da da TOBB Genç Girişimciler Kurulunu kurduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kurulların kısa zamanda 81 ilde Türkiye’nin en büyük girişimcilik ağını oluşturduğunu anlattı. Girişimciliği Türkiye’nin gündeminde tutmaya devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 2019'da Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde girişimcilik faaliyetlerini artıracaklarını ifade etti.

Tüm girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şirketiniz 2015-2017 döneminde hızlı büyüdüyse, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız; gelin Türkiye 100’e başvurun. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz ve şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızını dikkate alacağımız Türkiye 100 yarışması ile başarılı şirketlere ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırmayı ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Yarışma ile ayrıca Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin genç nesillere ilham kaynağı olmasını ve onları girişimci olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Muhabir: Göksel Yıldırım