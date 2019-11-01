Turkcell'den müşteri kazanımında tarihi rekor
Turkcell Genel Müdürü Erkan, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teklifler sunduklarını belirterek "Yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik ve net 526 bin mobil müşteri ekledik" dedi.
Ankara
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Ankara OSB) Turkcell Ankara Veri Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, şirketin üçüncü çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı.
Turkcell'in net karında artış gerçekleştiğini ifade eden Erkan, "Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell'in grup bazında gelirleri 6,6 milyar lira oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2,8 milyar lira, FAVÖK marjı da 43,1 olarak gerçekleşti. Şirket net karı geçen yıla göre 3 katın üzerine çıkarak 801 milyon lira oldu. Bu sonuçlarla 9 ayda Turkcell grubu yüzde 17,8 büyümeyle 18,5 milyar lira ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar lira FAVÖK'e ulaştı. Şirketin net karı ise 9 ayda 2 milyar 491 milyon lira oldu." bilgilerini verdi.
"Müşteri kazanımında tarihi rekor kırdık"
Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını Türkiye'nin en büyük veri merkezinde açıkladıklarına dikkati çeken Erkan, müşteri odaklı stratejinin ilk sonuçlarını almaya başladıklarını, bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandıklarını dile getirdi.
Erkan, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teklifler sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik ve net 526 bin mobil müşteri ekledik." diye konuştu.
"Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz"
Murat Erkan, Turkcell'in veri merkezlerine ilişkin çalışmalarına dikkati çekerek, "Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli'deki veri merkezimizin açılışıyla Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu'daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de üretilen verilerin büyük oranda ülkede depolanmadığını ifade eden Erkan, "Biz Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.