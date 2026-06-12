Turka 81 ilde 249 araç muayene istasyonu kuracak

İstanbul'daki Turka Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle 81 ilde kurulacak yeni nesil araç muayene istasyonları için saha yapılanması süreci resmen başladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihale kapsamında 2027-2047 dönemi için araç muayene hizmetlerine hazırlanan Turka, Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu ve 100 mobil istasyonla hizmet verecek.

Türkiye'den Met-Gün Grup ile ABD merkezli Opus Group'un yanı sıra Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşan MOI Ortak Girişim Grubu, söz konusu hizmeti Turka markası altında sürdürecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda sonuçlanan ve 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devrini kapsayan işlem, KPMG raporlarına göre, 2025'te Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Her yıl yaklaşık 16 milyon aracın muayene edildiği Türkiye'de, 34 milyonun üzerindeki araç parkına hizmet vermeyi hedefleyen sistemin daha hızlı, dijital ve erişilebilir bir araç muayene deneyimi sunması amaçlanıyor.

“81 ilde 249 istasyonu hizmete açacağız”

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak yeni dönemde araç muayene sistemini dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zeka temelli bir yapıyla kurguladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilini tek tek analiz ettiklerini belirten Salman, her ilin ihtiyaçları, kapasitesi ve büyüme potansiyeline göre istasyon ve kanal planlaması yaptıklarını ifade etti.

Salman, vatandaşların en kolay ulaşabileceği noktalarda hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "81 ilde 249 istasyonu hizmete açacağız. Ayrıca mobil istasyonlarımız olacak. Bakanlığın bizden beklentisi 75 mobil istasyondu. Biz 100 civarında mobil istasyonla yola gireceğiz. Ayrıca ileride ihtiyaca göre bunu 250'ye de artırmamız söz konusu olabilir. Bunu zaman gösterecek." dedi.

Araç muayene süreçlerinde yapay zeka destekli yeni teknolojilerin kullanılacağını belirten Salman, plaka tanıma sistemleri, üç boyutlu görüntüleme teknolojileri ve veri analitiğiyle araçların istasyonlara giriş ve çıkış süreçlerinin hızlandırılacağını dile getirdi.

Salman, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde alınan komisyon konusunda da adım atacaklarını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Turka döneminde, 15 Ağustos 2027'den itibaren artık kredi kartlarından veya banka kartlarından bir komisyon uygulamasını ortadan kaldırıyoruz. Bunun da bir memnuniyet yaratacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının araç muayene süreçlerinde yeni ihtiyaçlar doğurduğunu aktaran Salman, elektrikli araçlara özel muayene sistemleri üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Kadın istihdamı artırılacak

Salman, kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerine de değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sadece kadınların çalışacağı, teknik personelden idareye kadar kadınların görev alacağı istasyon tasarımlarımızın da olmasını planlıyoruz. Ayrıca kadınlara istasyonlarımızda bazı öncelikler tanıyacağız. Kadınların daha hızlı şekilde istasyonlarda hizmet alabilmesi için onlara özel kanallar oluşturmak da istiyoruz. Böylece onların daha hızlı şekilde istasyonlardan çıkışlarını da sağlamaya çalışacağız. Ayrıca Turka Akademi adı altında bir akademi kuracağız. Burada personelin hepsini eğitiyor olacağız. Onlara da sertifikasyon süreçleri gerçekleştireceğiz ve sektöre de bu alanda personel kazandırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sertifikasyon bunun bir parçası. Bunun da büyük bir katma değer yaratacağını düşünüyorum.”

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon motosiklet bulunduğunun bilgisini paylaşan Salman, motosiklet yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde motosikletlere özel muayene alanları oluşturmanın da planları arasında yer aldığını belirtti.

Salman, ulaşılması güç bölgelerde hizmet verebilmek amacıyla mobil istasyonlar oluşturulacağını, bu istasyonların yoğun dönemlerde ek kapasite oluşturmak amacıyla da kullanılacağını vurguladı.

Araç sahiplerinin bekleme sürelerini azaltmayı da hedeflediklerini ifade eden Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bekleme sıraları ve istasyonlarda kaybedilen süreler üzerinde bir müşteri memnuniyeti planlamamız var. Burada da veri analitiği devreye giriyor. Bütün bunları tek tek analiz ediyoruz. Turka istasyonlarında plaka tanıma sistemlerinden üç boyutlu görüntüleme yapılarına varıncaya kadar yeni teknolojilerin hepsi kullanılıyor olacak. Böylece hızlı şekilde araçlarımızın istasyonlara girmesini, istasyonlardan da doğru bir şekilde çıkışını sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde süreçleri takip edeceğiz ve sürekli kendimizi geliştireceğiz. Nerede ihtiyaç görünüyorsa oralarda gerekli hizmetleri sağlamak için elimizden geleni yapacağız.”

"Amacımız istasyonların işletme süresi boyunca çevresel açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak"

MOI Ortak Girişim Grubu (Turka) ortaklarından Opus'un Üst Yöneticisi (CEO) Lothar Geilen da 2027'de başlayacak yeni dönemde araç muayene hizmetlerinde verimlilik, teknoloji ve sürdürülebilirliğe odaklanacaklarını belirtti.

Geilen, araç muayenelerini mevcut sisteme kıyasla daha verimli gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Muayene süreçlerini sadeleştirmek, araçları daha iyi incelememize ve kritik bileşenleri daha iyi değerlendirmemize yardımcı olacak yeni teknolojileri sisteme dahil etmek istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'deki araç parkının gelecekteki ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını belirten Geilen, teknoloji tarafında ise özellikle elektrikli araçlara odaklandıklarını söyledi.

Geilen, "20 yıllık işletme süresinin sonunda Türkiye yollarında çok sayıda elektrikli araç olacak ve bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Bu araçların bataryalarının güvenli ve verimli çalıştığından emin olmak için gerekli test teknolojilerine sahibiz. Bunun yanında araçlar giderek daha gelişmiş teknolojilerle donatılıyor. Araçlarda çok sayıda sensör sistemi bulunuyor. Araçların güvenli olduğundan emin olmak için bu sistemleri araç içi teşhis teknolojilerimizle kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de altyapı projelerinde ve birçok farklı ülkede lider konumda bulunan çok güçlü yerel ortağı olduğuna işaret eden Geilen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortağımız sürdürülebilirliğe önem veriyor ve araç muayene istasyonlarının sürdürülebilir şekilde işletilmesine odaklanıyor. İstasyonlarımızın çevresel açıdan ileri düzeyde olmasını ve bu alanda öncü konumda yer almasını istiyoruz. Amacımız yalnızca dünya standartlarında ekipmanlarla muayene yapmak değil, aynı zamanda istasyonların işletme süresi boyunca çevresel açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak."