Türk Telekom'dan hayatın her alanında engelleri aşan projeler Türk Telekom, teknoloji birikimini toplumsal faydaya dönüştürerek tarihi ve kültürel mirasın, sanatın ve sporun herkes için erişilebilir olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla engelli bireylerin hayata eşit, bağımsız ve tam katılımını destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk projelerini odağına alan Türk Telekom, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarındaki projeleriyle farkındalık sağlıyor. Teknolojiyi "engelleri ortadan kaldıran bir güç" olarak niteleyen şirket, hayatın her alanında daha kapsayıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Türk Telekom, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle sadece fiziksel değil, duyusal ve dijital bariyerleri de aşarak teknolojinin gücünü iyilik ve fayda için kullanıyor. Şirket, "Engelsiz Tribün", "Telefon Kütüphanesi", "Kitaplara Ses", "Günışığı", "Sesli Adımlar", "Erişilebilir Tiyatro" gibi projeleriyle engellilerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini destekliyor.

Önemli mekanlar keşfediliyor

Tarihi ve kültürel mirasın herkes için erişilebilir olması hedefiyle "Mekanların Sesi" projesini hayata geçiren şirket, görme engelli bireylerin bilgiye erişimine olanak sağlamak üzere ücretsiz sunulan Telefon Kütüphanesi uygulamasına yeni entegre edilen bölümle Ani Harabeleri, Anıtkabir, Aspendos Antik Kenti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Efes Antik Kenti, Ayasofya, Göbeklitepe, Kız Kulesi, Nemrut Dağı, Peri Bacaları ve Sümela Manastırı'nı sesli betimlemelerle erişilebilir kıldı. Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) işbirliğiyle hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan içerikler, kullanıcıların söz konusu mekanları kendi zihinsel imgeleriyle keşfetmesini sağlıyor.

Türk Telekom'un AKM'yi ziyaret eden görme ve işitme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan açık ve kapalı alanlarda rahatça yön bulmasına olanak sağlayan Sesli Adımlar uygulamasında, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak geliştirmeler yapıldı. Söz konusu çalışmalarla uygulamadaki konumlandırma teknolojisi geliştirilirken telefon içerisindeki sensörler kullanılarak daha yüksek hassasiyetli bir deneyim sunulabiliyor. Yeni güncellemelerle görme engelli kullanıcıların yön bulma deneyimi daha kişiselleştirilebilir hale getirilirken yeni yönlendirme komutları da eklendi.

Şirketin kültür sanatta engelleri kaldırmak amacıyla uzun süredir yürüttüğü Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında, ana destekçisi olduğu AKM'deki tiyatro oyunları, canlı betimleme, özel sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli bireyler için engelsiz bir deneyime dönüştürülüyor.

Öte yandan, sporun birleştirici gücünü herkese ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, Engelsiz Tribün projesi ile 5G teknolojisi ve özel ekipmanlar kullanarak engelli bireylerin tribün coşkusunu ve maç heyecanını tüm taraftarlarla aynı anda hissetmelerine olanak tanıyor.

"Teknolojiyi toplumsal iyiliği ve faydayı büyüten güç olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, erişilebilirliği destekleyen çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.

Şahin, "Türkiye'ye Değer' anlayışıyla teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal iyiliği ve faydayı büyüten bir güç olarak görüyoruz. Hayatın her alanında teknolojinin gücüyle engelleri birlikte aşıyor, teknolojinin sunduğu imkanları her bir bireyin hayatına dokunacak, fiziksel ve sosyal engelleri ortadan kaldıracak çözümlere dönüştürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sahip oldukları motivasyonla Sesli Adımlar'dan Telefon Kütüphanesi'ne, Erişilebilir Tiyatro'dan Engelsiz Tribün'e kadar çok geniş bir yelpazede, hayatın kalbine dokunan projeler yürüttüklerine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Sesli Adımlar uygulamamızı en yeni konumlandırma teknolojileriyle güncelleyerek görme engelli kullanıcılarımıza çok daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya başladık. Aynı zamanda Telefon Kütüphanesi'ne yeni dahil ettiğimiz Mekanların Sesi bölümüyle, ülkemizin sembolleşmiş 11 tarihi ve kültürel mekanını sesli betimlemelerle herkes için keşfedilebilir kıldık. Spordan sanata, kültürden eğitime hayatın her alanında bu engelleri birlikte aşmak için teknoloji birikimimizi seferber etmeye devam edeceğiz."