Türk Telekom, RAMS Park'ta 5.5G deneyimi sunacak
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5.5G ekosistemine katkımızla Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
Türk Telekom, bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında abonelerini 5.5G deneyimiyle buluşturacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Galatasaray ve AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile kullanıcılarına 5.5G deneyimi sunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ettiklerini belirtti.
Önal, Türkiye için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladıkları güçlü fiber altyapılarıyla oluşturduklarını vurguladı.
Fiberin gücünü mobile yansıttıkları erişim ağlarıyla dijital yaşamı her yerde, hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle destekledikleri fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliklerini taçlandırdıklarını belirten Önal, "Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5.5G ekosistemine katkımızla Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
5.5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Önal, Türk Telekom olarak, bu bağlantıların önemine işaret eden birçok çalışmayı şimdiden hayata geçirdiklerini anımsattı.
Önal, "5.5G'de ilklerin öncüsüyüz. Kırdığımız hız rekorları, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, ilk canlı maç yayını, çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi yenilikçi projelere imza attık." değerlendirmesinde bulundu.
Teknoloji birikimlerini hayatın her alanına yansıtma vizyonlarıyla Türkiye'de futbolun ve sporun dijitalleşmesine de öncülük ettiklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:
"Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdik, Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka işbirlikleri gibi ses getiren ilkleri gerçekleştirdik. 2018'de dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni, Trendyol Süper Lig'e kazandırdık."
Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında da çok önemli bir yeniliğe imza attıklarının altını çizen Önal, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine açıyoruz. Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşması stadyumdaki taraftarların nefesini keserken, sunduğumuz 5.5G teknolojisi stadyumdaki taraftarların mobil internet hızına hız katacak." ifadelerini kullandı.